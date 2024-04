Wax si mostra sui social con un nuovo e inedito look

(Di lunedì 22 aprile 2024) In queste ore Wax si èto suicon unche ha lasciato a bocca aperta tutto il web L'articolo proviene da Novella 2000.

Wax: 'Ho fatto uscire questa canzone perchè mi sento cambiato': Wax è tornato con un nuovo singolo, che parla del suo cambiamento. Si chiama 'Primo al Mondo' e mostra un volto inedito dell'artista. 'Spesso quando si è giovani ci si dimentica dell'importanza di ...

Per Wax è il tempo del cambiamento: "Sono maturato, guardo la musica con occhi diversi": Leggi Anche Wax, Ep d'esordio dopo Amici: 'Ho trasformato i miei ricordi in musica' Vorrei partire dal singolo ... Mentre eri nella scuola, tu avevi messo in mostra anche un carattere diciamo bello ...