Walter Nudo fa una confessione drammatica sul suo passato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 22 aprile 2024) Cinque anni faha detto addio alla tv, ma sabato scorso è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il vincitore del GF Vip su TikTok ha spiegato che adesso si occupa di una cosa molto particolare: “Io aiuto le donne a comprendere gli uomini” (qui alcuni suoi pensieri). Consigli per le donne a parte,nella sua ospitata in Rai ha fatto unasul suoed ha rivelato di aver pensato di farla finita, perché veniva bullizzato da compagni e insegnanti. Altra ospitata interessante a #CiaoMaschio con, un personaggio molto particolare che recentemente, sui social, non èinosservato. Durante l’intervista la rivelazione che non ti aspetti: “ho pensato che il mondo ...