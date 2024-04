Volley - successo che profuma di B1 per la Vesuvio Oplonti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lasi riprende la seconda piazza del girone I del campionato di serie B2 femminile. Con unper tre set a zero contro la Mandwinery Cerignola, lasi riprende la seconda piazza del girone I del campionato di serie B2 femminile. Alla palestra Catello Scala la formazione allenata

Semifinali assicurate al Nas Tournement per la Valsa Group Modena, dopo i primi due match che hanno portato altrettanti successi alla truppa di Giuliani impegnata nell’esibizione di Dubai. Se il ... (sport.quotidiano)

La Igor Gorgonzola Novara sbanca Chieri con un secco 3-0 e riapre la Serie dopo il 3-2 per la Real Mutua Fenera di gara1. Con una Akimova al di sotto delle aspettative, è stata Markova a prendere ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-13 Altro attacco sballato di Szakmary: sembrano aver staccato di testa le piemontesi. 18-13 Haak trova la riga su questa diagonale. 17-13 Szakmary ... (oasport)

La retrocessione è realtà. L’Emanuel Raggini Rimini perde 1-3 col Mosaico Ravenna (26-28, 25-22, 14-25, 15-25) ed è in serie C. La matematica condanna la truppa di Galli, che per la verità con le ... (sport.quotidiano)

In gara1 della finale scudetto di Serie A1 Tigotà 2023/2024 di Volley femminile la Savino Del Bene Scandicci sbanca 3-2 (25-22, 16-25, 25-22, 24-26, 17-15) il campo della Prosecco Doc Imoco ... (sportface)

Pallavolo Play off A3M – Ancora in quattro sognano la promozione nella serie cadetta - Il Belluno Volley prende posto al tavolo delle magnifiche quattro di Serie A3 che ancora possono inseguire la promozione in serie A2. Il prossimo ostacolo si chiama Smartsystem Fano: da affrontare dom ...ivolleymagazine

Pallavolo Turchia – Stefano Lavarini dopo la doppietta, si separa dal Fenerbahce Istanbul Lo sostituirà Marco Fenoglio - Il Fenerbahce Istanbul, con Stefano Lavarini in panchina, dopo il successo nella Coppa nazionale ha vinto anche ... perchè Lavarini (che dovrebbe assumere la guida della Vero Volley Milano di ...ivolleymagazine

Monza pareggia i conti. La vittoria su Perugia arriva all’ultimo respiro - Vittoria da sogno al tie-break per la Mint Vero Volley Monza in gara-2 della finale scudetto. I brianzoli, sconfitti in gara-1, hanno pareggiato i conti imponendosi 3-2 sulla Sir Susa Vim Perugia. Gli ...ilgiorno