Vitulazio | forzano posto di blocco e sfuggono ad inseguimento - droga recuperata

(Di lunedì 22 aprile 2024). Viaggiavano su una Fiat Panda a velocità sostenuta e in manovra di sorpasso le due persone che, alle 18.40 del 20 aprile, sulla SS Appia Km 196+200 del comune di, con direzione di marcia Pastorano/Capua, hanno forzato undidei carabinieri. I militari dell’Arma velocemente rimontati in auto si sono posti all’dei fuggitivi che, nella circostanza, si sono disfatti di una borsa, lanciandola da finestrino. La folle velocità e le continue manovre azzardate compiute dai malfattori durante la fuga, che hanno più volte messo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, gli hanno permesso di far perdere le tracce. La borsae sequestrata dai carabinieri è risultata contenere 6 panetti di Hashish per un peso complessivo di gr. 600, ...