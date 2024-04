Vittoria contro il Genoa

(Di lunedì 22 aprile 2024) TERNI La Ternana Women batte 3-1 ile dopo la 24esima giornata mantiene il 2° posto nel campionato di Serie B a -5 dalla Lazio, che vince 6-1il Tavagnacco, +2 su Cesena e Parma che battono rispettivamente 4-3 il Chievo e 2-0 il Ravenna. Al "Gubbiotti" di Narni le rossoverdi passano in vantaggio al 32’ del primo tempo con un rigore di Wagner, concesso per atterramento di Pirone ad opera di Lucafò. La ripresa è molto più interessante. Al 3’ arriva il gol di Tarantino che su preciso assist in profondità di Sara Tui batte Forcinella in uscita con un sinistro in diagonale. Ilaccorcia le distanze al 15’ con un colpo di testa della nuova entrata Ferrato su angolo di Tardini. Al 21’ una conclusione ravvicinata di Vigliucci trova la risposta di Forcinella. Il 3-1 lo realizza Porcarelli al 38’ su una ripartenza e assist di ...

Luis Alberto sblocca Genoa- Lazio e porta alla vittoria i compagni, ancora per poco, biancocelesti. Ecco com’è andata la sfida di Serie A. GOL vittoria – Genoa- Lazio , per la trentatreesima giornata ...

Etiopia contro Kenya , sia nella competizione maschile (con Assen e Kipchumba) che in quella femminile, con Jepkemei considerata favorita. Michira mira al record della mezza maratona femminile. ...

Symbol amatori 5 Seregno 2 MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Pochettino, Tudela; A disposizione: Manca, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Bozzetto; All. Farina Seregno HOCKEY: Dimone, Fiazza, ...

Folrì, 21 aprile 2024 – Forlì chiude la regular season con una vittoria ma teme per Kadeem Allen, uscito a dir poco malconcio dalla sfida. I biancorossi hanno messo la freccia all’ultima curva su ...

