Vito Bardi riconfermato presidente della Basilicata | centrodestra a valanga

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tutto da previsione.si confermaRegione. Lo scrutinio è ancora in corso, ma il divario con Piero Marrese, candidato del centrosinistra, è attorno ai 15 punti percentuali. Intorno all’1% Eustachio Follia. L’affluenza definitiva al 49,80% Fratelli d’Italia, con una “forchetta” di consensi tra il 23 e il 27, sarebbe il primo partito in. Il dato risulta dall’instant-poll di “Yoodata”, commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani. Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (tra il 15 e il 19), M5s (14-18) e Forza Italia (12-16). Nel, la Lega otterrebbe tra il 4 e l’8. Nel centrosinistra,Casa Comune sarebbe tra il 4 e il 6. Volt, il movimento politico europeo che ...

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere

Si sono chiusi i seggi in Basilicata : dopo più di due ore il sito del ministero dell'Interno sta iniziando a pubblicare i risultati ufficiali delle prime sezioni scrutinate. Per ora sono 13 su 682. ...

In aggiornamento... Vito Bardi si è riconfermato presidente della Basilicata . Il governatore uscente della Regione manterrà il contro llo dei vertici per altri cinque anni. Bardi , sostenuto dalle ...

Basilicata, chiuse le urne: in corso lo spoglio. Instant poll: Bardi 53-57%, Marrese 41-45% - Dopo instant poll entusiasmo nel comitato di Bardi C'è entusiasmo nel comitato elettorale di Vito Bardi, governatore uscente e ricandidato dalla coalizione di centrodestra, allestito in un albergo ...msn

Regionali Basilicata: affluenza sotto il 50%. Bardi (centrodestra) in netto vantaggio - È stata del 49,80% degli aventi diritto al voto l'affluenza definitiva alle urne per le elezioni regionali in Basilicata, per cui si è votato domenica e lunedì, con i seggi chiusi alle ore 15. Nel 201 ...unionesarda

La Basilicata al centrodestra, Vito Bardi verso la riconferma - Vito Bardi va verso la riconferma a presidente della Regione Basilicata.ansa