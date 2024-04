Vito Bardi cdx riconfermato presidente in Basilicata - battuto Marrese csx | 56% vs 42% | Vittoria chiar - la dedico ai lucani

Tutto da previsione. Vito Bardi si conferma presidente della Regione Basilicata . Lo scrutinio è ancora in corso, ma il divario con Piero Marrese, candidato del centrosinistra, è attorno ai 15 punti percentuali. Intorno all’1% Eustachio Follia. L’affluenza definitiva al 49,80% Fratelli d’Italia, con una “forchetta” di consensi tra il 23 e il 27, sarebbe il primo partito in Basilicata . Il dato risulta dall’instant-poll di “Yoodata”, commissionato ... (laprimapagina)

In aggiornamento... Vito Bardi si è riconfermato presidente della Basilicata . Il governatore uscente della Regione manterrà il contro llo dei vertici per altri cinque anni. Bardi , sostenuto dalle forze di centrodestra, da Renzi e da Calenda, è dato attualmente al 55,08% dopo 10 sezioni scrutinate. Il (ilgiornaleditalia)

Si sono chiusi i seggi in Basilicata: dopo più di due ore il sito del ministero dell'Interno sta iniziando a pubblicare i risultati ufficiali delle prime sezioni scrutinate. Per ora sono 13 su 682. Secondo i primi dati il governatore uscente e candidato del centrodestra Vito Bardi risulta in vantaggio, attestandosi al 54,86 per cento. Segue l'esponente del centrosinistra Piero Marrese, che si piazza al 44,31 per cento. Terzo posto per ... (ilfoglio)