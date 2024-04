Violenze sulla vicina di casa | Aspetto di ammazzare tuo marito Fermato 25enne bolognese

Si chiama Teima Sohaib ed è il 21enne italo-egiziano arrestato a Lione e sospettato di aver ucciso la ragazza francese ad Aosta . Il giovane era fuggito in Francia, ed è il principale indiziato per ...

Il sospettato per l'omicidio della ragazza francese trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, vicino ad Aosta, è già a processo per atti di violenza sulla vittima. Lo riportano i ...