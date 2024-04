Violenze sui detenuti minori al Beccaria - il procuratore Viola | Brutta pagina per le istituzion - serve formazione nelle carceri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) “È unaper lei”. Nel corso di una conferenza stampa al Palazzo di Giustizia di Milano, ilcapo di Milano Marcelloha usato queste parole per descrivere l’operazione che ha portato all’arresto di 13 agenti di polizia penitenziaria e alla sospensione di altri otto per le torture e leinflitti aidel carcereledi Milano. Lesarebbero state commesse in un “arco temporale di circa due anni, dal 2022 a poco tempo fa” e avrebbero riguardato una dozzina di vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.