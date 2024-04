Violenze su detenuti minori 13 agenti di Polizia Penitenziaria del Beccaria arrestati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 aprile 2024) Su ordine della Procura di Milano nella notte sono stati13della, 12 dei quali tuttora in servizio presso l'Istituto penalele "Cesare" di Milano, nonché la misura della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori 8, anch'essi tutti in servizio, all'epoca dei fatti, è stata eseguita da parte delladi Stato e della. I reati a vario titolo contestati dalla Procura sono maltrattamenti, concorso in tortura, e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. Tra i reati contestati a vario titolo dalla Procura della Repubblica di Milano, infatti, c'è anche quello di tentata violenza sessuale, secondo le prime informazioni per un singolo caso.