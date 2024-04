?Violenze e torture nel carcere minorile - arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria | l' orrore al Beccaria di Milano

Forse qualcosa si muove, forse la politica non può più ignorare il problema delle carceri italiane. Tutti, da destra a sinistra, non hanno potuto fare a meno di indignarsi dopo aver preso visione ...

torture nel carcere minorile "Cesare Beccaria", tredici poliziotti arrestati - Contestati i reati di maltrattamenti, , lesioni, falso ideologico e una tentata violenza sessuale ad opera di un agente nei confronti di un detenuto ...huffingtonpost

torture e Violenze nel carcere minorile Beccaria di Milano: 13 agenti della polizia penitenziaria arrestati e 8 sospesi - La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano stanno eseguendo, dalle prime ore della mattin ...milano.repubblica

torture e Violenze in questura a Verona: accolto il ricorso di uno degli agenti indagati - Il caso delle Violenze da parte di alcuni poliziotti in Questura a Verona. A giugno scorso vari agenti vennero chiamati in causa per pestaggi ai danni di alcuni fermati, per lo più stranieri e ...rainews