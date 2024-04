Violenze alla manifestazione per Cospito - misure cautelari per 18 anarchici

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - La Polizia di Stato di Torino con una indagine che ha portatodenuncia di 75 militanti anarco-antagonisti, ha eseguito a Torino, Roma, Milano, Livorno, Alessandria e Cuneo, 18degli arresti domiciliari, dell'obbligo e/o divieto di dimora e/o dell'obbligo di presentazione quotidianaP.G. nei confronti di militantiper i reati di devastazione, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. I fatti risalgononazionale anarchica in solidarietà ad Alfredo, a causa della sua detenzione in regime di 41 bis, svoltasi a Torino il 4 marzo 2023, quando circa 1000 libertari avevano data vita a un corteo, non preavvisato, in un'area del centro cittadino, nel corso del quale si erano ...