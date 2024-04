Violenza sessuale - maltrattamenti e lesioni | un arresto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024):. Arrestato un uomo e divieto di avvicinamento per la sua amantein famiglia egravi. Il 20 aprile scorso il personale del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, in collaborazione con i l oro colleghi del Commissariato di P.S. di Torre Annunziata hanno eseguito un ordinanza cautelare nei confronti di un uomo e una donna. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Torre Annunziata. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in manette un uomo di sessanta anni gravemente indiziato di...