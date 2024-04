Videogiochi? Un mercato da 2,3 miliardi di euro | Italia fra i primi 5 in Europa

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 22 aprile 2024) Altro che gioco da ragazzi: ildeiè attrattivo, fiorente e in crescita. Il giro di affari del settore, in, supera i 2,3diregistrando con un incremento del +5% rispetto al 2022. È quanto emerge dal rapporto “Iinnel 2023” pubblicato oggi da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria deiin. Il risultato conferma lo stato di salute del, nonostante un contesto macroeconomico non facile, e posiziona il nostro Paese nella top 5 dei mercatipei. IldeiinCon un valore pari a 665 milioni dipari al 29% ...