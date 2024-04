VIDEO – Salernitana-Fiorentina 0-2 - Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)trentatreesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Arechi di Salerno. SEMPRE PIÙ VERSO LA B ?0-2 nellatrentatreesima giornata diA.Laalla fine ritrova la luce in fondo al tunnel. Vittoria 0-2 in casaultima in classifica, quanto basta per uscire dalla crisi dell’ultimo periodo che ha visto la squadra allenata da Vincenzo Italiano conquistare appena tre punti nelle ultime cinque ...