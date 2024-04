VIDEO Paestum - apertura gratuita per il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti È già positivo il bilancio degli afflussi al Parco archeologico dinelle dichiarazioni rilasciate oggi dalla direttrice Tiziana D’Angelo, che, a margine della sua partecipazione all’avvio dei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario nei pressi della stazione ferroviaria di Capaccio, ha riferito di 7500 ingressi. La direttrice ha annunciato un grande evento per il 25nell’area archeologica. In occasione della Festa della Liberazione, su iniziativa del Ministero della Cultura, anche il parco dicome tutti i musei e i parchi archeologici italiani sarà apertomente. Un’occasione unica per visitare l’area archeologica e il Museo die l’area archeologica di Velia, accessibili a tutti e aperti dalle ore 8:30 alle ore 19:30 ...