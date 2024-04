VIDEO – Inter pronta a difendere maglia - color - città e… Pianeta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’si sta preparando a scendere in campo per il derby con il Milan che potrebbe valere lo scudetto per gli uomini di Inzaghi. I nerazzurri, oltre ala, lae proprii, in occasione della Giornata della Terra che si celebra proprio oggi, lunedì 22 aprile, indosseranno una patch dedicata GIORNATA SPECIALE – L’di Simone Inzaghi si appresta a vivere una serata potenzialmente storica: lo scudetto della seconda stella è distante solo pochissimi punti, tanto che già stasera battendo il Milan potrebbe laurearsi ufficialmente Campione d’Italia. Questa di lunedì 22 aprile è una giornata speciale anche per un altro motivo che riguarda il nostro, si celebra infatti la Giornata della Terra.– ...