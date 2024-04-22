Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2024 ore 19 | 45

Viabilità DEL 22 APRILE 2024 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI ... (romadailynews)
Viabilità DEL 22 APRILE 2024 ORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 22 APRILE 2024 ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA ANCHE A CAUSA DI UN INCDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 22 APRILE 2024 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOR ... (romadailynews)
Viabilità DEL 22 APRILE 2024 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOR ... (romadailynews)
Viabilità DEL 22 APRILE 2024 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LA BARRIERA Roma NORD E FINAO RomaNO IL IDREZIONE DEL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA A12 Roma TARQUINIA ALL’ALTEZZA DELLA PIANA DEL SOLE IN DIREZIONE DELLA Roma FIUMICINO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LAURENMTINA E ... (romadailynews)
Variante della Tremezzina a rischio stop, domani vertice a Roma: Occhi puntati alla riunione che si svolgerà domani " in tarda mattinata " a Roma. Seduti al tavolo ...un altro " e non secondario " aspetto che riguarda in parte il cantiere ma soprattutto la viabilità ...
Giubileo 2025, la promessa di Gualtieri: "Quando chiude il cantiere di piazza Pia": In vista del Giubileo 2025, Roma è un cantiere a cielo aperto. Lavori ovunque e, in alcuni casi, viabilità praticamente bloccata. Il sindaco della Capitale, però, fra i primi annunci e fornisce le date di chiusura dei primi ...