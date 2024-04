Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)DEL 22 APRILEORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA ANCHE A CAUSA DI UN INCDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA RICORDIAMO CHE QUESTO POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTERA L’ INCONTRO DI CALCIO DI SERIE ...