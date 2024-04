Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 22 aprile 2024)DEL 22 APRILEORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA LA BARRIERANORD E FINAONO IL IDREZIONE DEL RACCORDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LAURENMTINA E DIRAMAZIONESUD CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZONE EUR RICORDIAMO CHE QUESTO POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTERA L’ INCONTRO DI CALCIO DI SERIE ABOLOGNA CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 18:30 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NEI PRESSI DELL’IMPANTO ...

Bollino rosso a Roma sul fronte della viabilità oggi e domani. Stasera è in programma la partita della Roma , impegnata in campionato contro il Bologna, mentre domani sarà la volta della Coppa ...

'Granfondo Città di Ragusa': ecco come cambia la viabilità: Leggio " via Roma); - Via Roma (tratto Via Natalelli " Piazza Libertà); - Via Natalelli (tratto Via Largo Scarico " Via Roma); - Viale Del Fante (tratto Via Carducci " Piazza Libertà); - Viale Ten. ...

Festeggiamenti in onore di Maria SS. di Pietraquaria: le modifiche alla viabilità: ... sarà vietato anche il transito dei veicoli , lungo il seguente percorso: " Via Napoli, Via Roma (... di Pietraquaria: le modifiche alla viabilità ultima modifica: 2024 - 04 - 22T12:10:54+00:00 da