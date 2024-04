Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 08.30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICATE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE CON CODE IN INTERNA TRA APPIA E PONTINA POI ALTEZZA NOMENTANA IN ESTRNA A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANA POI SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA POI AUTO IN FILA IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE DISAGI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE CON CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGNZIALE M,ENTRE TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DAL RACCORDO ...