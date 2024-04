Vi racconto la storia di Cino Del Duca - il commerciante diventato editore

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il lungo viaggio iniziato dal garibaldino marchigiano Giosuè Delda Montedinove in occasione dell’ultima battaglia di Digione del 1871 (combattuta agli ordini dell’eroe dei due mondi) si conclude, quasi 150 anni dopo, col progetto di una grande fiction per il pubblico italiano. Piccolo, anzi piccolissimodi provincia, Giosuè – nato a Montedinove, in provincia di Ascoli Piceno – pagherà amaramente le sue convinzioni garibaldine con continui rovesci finanziari. Cosicché Pacifico (detto), il maggiore e il più intelligente dei suoi quattro figli, dovrà lasciare gli studi, per cominciare a lavorare a soli 13 anni., nato nel 1899, è però già uno straordinario imprenditore di se stesso: farà di tutto per mantenersi e aiutare la famiglia, girando le Marche come fattorino, piazzista di libri e ...