Vezzano Via libera del Consiglio alla diretta streaming delle sedute

(Di lunedì 22 aprile 2024)dei consigli comunali a, approvata la mozione proposta dal Movimento 5 stelle. La visione inconsiliari era stata il temadiscussioni già nel 2014, poi nel 2019, infine ai tempi della pandemia. Nell’ultima seduta consiliare ha trovato il favore dei consiglieri all’unanimità. Ha chiesto ragioni del cambio di vedute della maggioranza Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega, e il vicesindaco Simone Regoli ha espresso la motivazione: "Non c’è né incoerenza né alcun secondo fine: lanon piaceva prima e continua a non piacere adesso; il covid ha dimostrato che è doveroso attrezzarsi per mantenere i contatti con le persone. Per Simone Capri di ’Alternativa per ...

Niente da fare per il Vezzano , nell’anticipo del girone B di Promozione: troppo United Carpi, che regola i gialloblù per 2-0 con un gol per tempo. Decisivi Malagoli al 20’ e Assouan al 50’. Il ...

Minacce di morte per intimare il pagamento dei lavori: denunciato - Vezzano (Reggio Emilia) – Non ha eseguito i lavori come previsto dalla committente che, quindi, ha deciso in autonomia di trattenere una parte dal totale in fattura per coprire le spese di ripristino.reggionline

Il turismo slow dei pellegrini. L’Appennino in vetrina - Da domani a domenica la visita dei rappresentanti della ’Rete dei Cammini’. Un’occasione per far scoprire le bellezze del tracciato per S. Pellegrino in Alpe.ilrestodelcarlino

La Rete dei Cammini arriva anche in Appennino - La Rete dei Cammini arriva anche in Appennino Scoprire le bellezze naturalistiche e storiche delle Terre di Matilde, del Cammino di San Pellegrino, uno ...redacon