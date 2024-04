Verso Vincenzo Agostino abbiamo un debito enorme | perciò trovo più irrispettose certe teorie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) ?Ogni anno, il 21 marzo, si svolge la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia, organizzata da Libera. Il momento più significativo e commovente della giornata è la lettura dell’interminabile elenco delle vittime innocenti di mafia, oltre 1100, nel silenzio assoluto delle decine di migliaia di persone presenti, soprattutto giovani. Numerosi ogni volta sono i familiari delle vittime. Alcuni di essi mostrano cartelli con la fotografia della persona uccisa e la data dell’omicidio. Con molti familiari conosciuti nella Giornata della memoria sono riuscito a creare (specie negli anni in cui ho lavorato alla Procura di Palermo) legami di amicizia. Posso quindi testimoniare che i familiari delle vittime di mafia sono anch’essi vittime, perché vivono un continuo, immenso dolore che non lascia respiro. Lo sopportano con dignità e coraggio. Chiedono giustizia e non ...