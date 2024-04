Vergogna durante Napoli-Parma under 16 | rissa fra genitori - un padre finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un uomo è finitodopo unafra alcuniavvenuta sulle tribune del Complesso Sportivo Kennedy a. In campo, domenica 21 aprile, c’erano le formazioni16 di, che si giocavano l’accesso ai play-off nazionali. Un’esultanza per un gol a fine primo tempo è stata giudicata eccessiva, provocatoria a tal punto da far uscire fuori di testa qualcuno sugli spalti. In un attimo è scoppiata unaa colpi di calci e schiaffi in cui ildi un giocatore delha avuto la peggio. La partita sprigionava tensione ancora prima del suo inizio per via della posta in palio. Ilè andato in vantaggio, poi verso la fine del primo tempo ha raddoppiato con ...