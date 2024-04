Venezia | l' ira di Cacciari - ' ticket ingresso folle e illegittim - invito a non pagare' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Una pura follia, del tuttoa, incostituzionale, in nessuna città al mondo si paga per entrare. E' inaudito che in questo Paese non ci sia una Consulta, qualcuno che dica: 'vi ha dato di volta il cervello'? Pensate di poter mettere una tassa per entrare in una città, pensate di essere nel Medioevo, siete pazzi?". Massimonon ci sta e, in un'intervista con l'Adnkronos, esprime la sua totale contrarietà alla nuova misura deldidi 5 euro a persona per i visitatori occasionali a Venezia, che entrerà in vigore dal 25 aprile e sarà operativa fino al 14 luglio. "A Venezia, i turisti pagano già tre volte tanto rispetto ai residenti i biglietti per i trasporti, pagano i musei, pagano tutto. Una dichiarazione così brutale di ritenere Venezia un puro museo è un ...