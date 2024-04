Venezia - biglietto di ingresso | come funziona e le date in cui si paga

Il progetto pilota al via sui convogli locali che portano a Verona e che arrivano dalla città scaligera. E’ la prima volta in Italia

È richiesto in 29 giornate del 2024, quelle di maggior affluenza e che coincidono con festività e ponti. Devono paga rlo solo i visitatori che si recano nella città in giornata e costerà 5 euro

Venezia - Fingersi ospite di un albergo e ottenere così il qr-code per entrate a Venezia gratis, anche nei giorni in cui scatterà il contributo d'accesso, pur non avendo...

Non solo la Coppa Italia maschile di Basket sta andando in scena a Torino, ma l’Inalpi Arena ospita anche le Final Four del torneo femminile e oggi sono andate in scena le semifinali. A sfidarsi per ...