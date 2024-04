Veleni Tra Conduttori Rai | Milo Infante Infuriato Con Caterina Balivo!

Veleni tra vip: in pochi sanno che, in passato, Belen Rodriguez mandò via Selvaggia Lucarelli e Gianni Morandi dal suo locale. Ma Ecco che cosa è successo! Belen Rodriguez potrebbe essere una delle prossime concorrenti di Ballando con le stelle. La notizia sta facendo discutere perché si sta nuovamente parlando dei Veleni che ci sono stati tra la stessa Belen, Selvaggia Lucarelli (giudice del programma) e Gianni Morandi. I due furono cacciati ... (uominiedonnenews)

È nel tardo pomeriggio di ieri che alla sinistra dei mozzaorecchi un grido di gioia, roba da Tardelli al Bernabeu, è improvvisamente rimasto strozzato in gola. E come mai? Fino a poco prima, era festa grande, perché la magistratura fiorentina aveva di nuovo azzannato Marcello Dell'Utri, disponendo un sequestro preventivo di beni fino a un valore vicino agli 11 milioni di euro. Tanti soldi e tanta grazia, mediaticamente parlando, per i ... (liberoquotidiano)

alla bonifica dell’ex Snia sono già destinati circa 9 milioni dal ministero per l’Ambiente. Si tratta di un’area di 250mila metri quadrati di superficie lungo via Groane, subito dopo il passaggio a livello della linea ferroviaria vicino al confine tra Cesano e Limbiate. I fondi già stanziati a livello governativo copriranno la progettazione esecutiva e la bonifica del suolo con l’asportazione dei terreni contaminati e la messa in sicurezza ... (ilgiorno)

"Il livello della questione è di natura politica-amministrativa, dato che l’amministrazione e l’assessore delegato stanno cercando di portare avanti le esigenze e i diritti della città e dei cittadini, mentre il gestore unico Sei Toscana fa il proprio interesse economico e Ato, che dovrebbe svolgere una azione di mediazione, in realtà, la svolge a senso unico", così il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Siena guidato da Bernardo ... (lanazione)

Fiorello smuove mari e monti a Viva Rai2! e nella puntata di martedì 27 febbraio arriva addirittura il circo e trasforma l’atmosfera in un sogno alla Federico Fellini ma con l’aggiunta della grinta e dell’energia. Non manca ovviamente anche l’ironia e questa volta il bersaglio è la politica e le Elezioni Regionali in Sardegna. E nessuno viene risparmiato. Fiorello ironizza: “Schiaffo al Governo” Il buongiorno all’insegna del buonumore: suona la ... (dilei)