Vaccini - pediatra Rongai | Nel Lazio preoccupa aumento pertoss - da 4 casi nel 2023 a 34

(Di lunedì 22 aprile 2024) Segretaria Fimp: "Ad allarmare i 20 tra bimbi 0-3 mesi, mai abbassare guardia" Negli ambulatori delno idie" in età pediatrica, "secondo i dati della Regione siamo infatti passati dai 4nelai 34 di quest’anno, tutti registrati nei primi mesi del 2024. Di questi, 20riguardano

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Negli ambulatori del Lazio " preoccupa no i casi di pertosse " in età pediatrica, "secondo i dati della Regione siamo infatti passati dai 4 casi nel 2023 ai 34 di ...

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025, "pubblicato in Gazzetta ufficiale nell'agosto scorso", cerca di "armonizzare un po' in tutta Italia le ...

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025, "pubblicato in Gazzetta ufficiale nell'agosto scorso", cerca di "armonizzare un po' in tutta Italia le ...

Tesla alla guerra dei prezzi contro i cinesi. Tagliato di 2mila euro il costo della Model 3. Martedì la trimestrale - Si fa più feroce la battaglia sull’auto elettrica. La statunitense Tesla ha deciso di tagliare i prezzi delle auto in Cina come risposta alle offerte presenti sui listini di produttori locali come Byd ...ilfattoquotidiano

Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025, "pubblicato in Gazzetta ufficiale nell'agosto scorso", cerca di "armonizzare un po' in tutta Italia le coperture ...affaritaliani

Vaccini, pediatra Rotili: "Bene Pnpv 2023-25 che punta su coperture ma serve organizzazione" - Vicesegretario Fimp Roma e provincia: "Immunizzare i bambini vuol dire proteggere adulti di domani" ...adnkronos