A Roma l'evento promosso da Commissione medico scientifica indipendente con ospiti esperti italiani e internazionali 'non allineati' con le scelte fatte per contrastare la pandemia Un processo alla ...

Vaccini, esperti: "L'assistente sanitario è figura decisiva per la somministrazione" - Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - L’assistente sanitario figura sempre più centrale nel mondo delle vaccinazioni, con riferimento a diversi ...notizie.tiscali

Morbillo, allerta epidemia. L'esperta: «I Vaccini hanno protetto molte generazioni e dovremmo assicurarci che continuino a farlo» - A Milano, dopo esser sparito durante la pandemia, è tornato il morbillo: da settembre sono stati registrati 30 casi. Tra marzo 2023 e febbraio 2024 in Europa sono ...ilmessaggero

Morbillo, boom di infezioni in Europa: casi aumentati di 60 volte nel 2023. L’Oms: “Quasi 2 milioni di bambini non vaccinati in tre anni” - La direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon: “È scoraggiante affrontare focolai di malattie prevenibili con il vaccino”. In crescita anche i casi di pertosse ...quotidiano