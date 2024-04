Uomini e Donne - Tina Cipollari abbandona lo studio | Non sto bene

Nuovi scontri tra la tronista e i suoi corteggiatori, scintille anche nel Trono Over La puntata di oggi di Uomini e Donne ha portato con sé diverse emozioni e colpi di scena, con due storie in primo piano. Da un lato, abbiamo seguito l'evoluzione del rapporto che coinvolge Jessica , Marcello Messina e Diego Tavani del Trono Over. Dall'altro lato, nel Trono Classico, Ida Platano è stata al centro dell'attenzione, confrontandosi con i suoi ... (movieplayer)

E quando il look di Ida Platano vira così drasticamente dal giallo evidenziatore al nero funereo che a Uomini e Donne tiri proprio una brutta aria mi sembra discretamente evidente. Un trono, quello della piccola fiammiferaia, che già era nato tra mille dubbi e probabilmente finirà pure peggio. Perché più passano le settimane e più appare palese come in ballo ci sia poco, davvero davvero poco. E da parte di tutti e tre, eh. Ha ragione la Platano ... (isaechia)

Bologna , 22 aprile 2024 - Nel salotto più seguito dagli italiani nella fascia pomeridiana, quello di Uomini e Donne , c'è un cavaliere dal viso noto a Bologna . Parliamo di Dino Candelà , mastro barbiere e proprietario del Barber Shop di via de' Carbonesi, nel pieno centro storico della città, a un passo da piazza Maggiore. Il cavaliere del parterre del trono over degli studi Elios è di origine siciliana e arriva sotto le Due Torri dal borgo ... (ilrestodelcarlino)

Mario in un B&B con un’altra donna: Ida furiosa non può che prendere la decisione estrema - Sta per finire nel peggiore dei modi l'avventura di Ida Platano a Uomini e Donne: nuove segnalazioni su Mario che si sarebbe visto con una donna in un B&B ...ultimenotizieflash

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis stanno insieme Gli indizi social - Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis avrebbero iniziato a frequentarsi: ecco gli indizi social che hanno fatto impazzire il gossip italiano.gazzetta

Si chiude in Macedonia del Nord la campagna per le presidenziali - In Macedonia del nord si chiude in serata la campagna elettorale in vista delle presidenziali di mercoledì prossimo, le settime dall'indipendenza del Paese ex jugoslavo nel 1991. (ANSA) ...ansa