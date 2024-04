Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 22 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 aprile 2024) E quando il look di Ida Platano vira così drasticamente dal giallo evidenziatore al nero funereo che atiri proprio una brutta aria mi sembra discretamente evidente. Un trono, quello della piccola fiammiferaia, che già era nato tra mille dubbi e probabilmente finirà pure peggio. Perché più passano le settimane e più appare palese come in ballo ci sia poco, davvero davvero poco. E da parte di tutti e tre, eh. Ha ragione la Platano quando dice che “io questo interesse di Mario e Pierpaolo non lo sento ancora forte!“, ma non posso dare torto a Pierpaolo Siano quando le risponde che “se tu pensi questo vuol dire che anche da parte tua non c’è un reale sentimento nei miei confronti, forte come dici tu. Vedo che da parte tua non scatta quella cosa in più, o c’è o non c’è“. E per me qua non c’è proprio una mazza. E’ vero che spesso sembra ...