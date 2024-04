Uomini e Donne - le rivelazioni inedite di Maura Vitali e Gianluca Rocchetti | ecco cosa ha svelato la neo coppia

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : Ida va in esterna con entrambi i corteggiatori ma i dubbi continuano. Mario e Pierpaolo hanno un duro scontro tra di loro! Nella Puntata quotidiana di Uomini e ...

Oggi nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Pierpaolo Siano ha dato uno scossone al trono di Ida Platano, rinfacciandole di non apprezzare nulla di ciò che fa per lei. Ecco cosa è ...