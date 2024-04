Uomini e Donne - anticipazioni | la segnalazione su di Mario Cusitore era ver - Ida Platano lo elimina

Dentro lo studio di Uomini e Donne si è fatto conoscere. Celebri le sue liti con Tina Cipollari con la quale i rapporti si erano consumati così tanti che, ad un certo punto, si era anche parlato di denuncia. Proprio le tensioni con Tina erano state cause del suo ritiro. Ora, lontano dal clamore delle telecamere, il cavaliere ha deciso di provare l’avventura politica, candidandosi per un posto nel consiglio comunale del suo paese., Bacoli. ... (caffeinamagazine)

Nuovi scontri tra la tronista e i suoi corteggiatori, scintille anche nel Trono Over La puntata di oggi di Uomini e Donne ha portato con sé diverse emozioni e colpi di scena, con due storie in primo piano. Da un lato, abbiamo seguito l'evoluzione del rapporto che coinvolge Jessica , Marcello Messina e Diego Tavani del Trono Over. Dall'altro lato, nel Trono Classico, Ida Platano è stata al centro dell'attenzione, confrontandosi con i suoi ... (movieplayer)

E quando il look di Ida Platano vira così drasticamente dal giallo evidenziatore al nero funereo che a Uomini e Donne tiri proprio una brutta aria mi sembra discretamente evidente. Un trono, quello della piccola fiammiferaia, che già era nato tra mille dubbi e probabilmente finirà pure peggio. Perché più passano le settimane e più appare palese come in ballo ci sia poco, davvero davvero poco. E da parte di tutti e tre, eh. Ha ragione la Platano ... (isaechia)

Bologna , 22 aprile 2024 - Nel salotto più seguito dagli italiani nella fascia pomeridiana, quello di Uomini e Donne , c'è un cavaliere dal viso noto a Bologna . Parliamo di Dino Candelà , mastro barbiere e proprietario del Barber Shop di via de' Carbonesi, nel pieno centro storico della città, a un passo da piazza Maggiore. Il cavaliere del parterre del trono over degli studi Elios è di origine siciliana e arriva sotto le Due Torri dal borgo ... (ilrestodelcarlino)

Mario in un B&B con un’altra donna: Ida furiosa non può che prendere la decisione estrema - Sta per finire nel peggiore dei modi l'avventura di Ida Platano a Uomini e Donne: nuove segnalazioni su Mario che si sarebbe visto con una donna in un B&B ...ultimenotizieflash

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis stanno insieme Gli indizi social - Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis avrebbero iniziato a frequentarsi: ecco gli indizi social che hanno fatto impazzire il gossip italiano.gazzetta

Si chiude in Macedonia del Nord la campagna per le presidenziali - In Macedonia del nord si chiude in serata la campagna elettorale in vista delle presidenziali di mercoledì prossimo, le settime dall'indipendenza del Paese ex jugoslavo nel 1991. (ANSA) ...ansa