Unicoop Tirreno cerca 700 lavoratori - offre un contratto di sei mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 22 aprile 2024 – Nuove opportunità all'interno diche700per potenziare il personale dei punti vendita in vista dell'arrivo della stagione estiva. La cooperativa offrirà contratti di somministrazione di 6, con profilo part-time, a non meno di 24 ore settimanali, con le stesse caratteristiche e tutele dei contratti dei dipendenti già assunti e con applicazione delle garanzie offerte dal Ccnl e dalintegrativo aziendale, che prevede maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo. La riè aperta a tutti, dai giovani agli adulti, senza limiti di età e vincoli di esperienza, e riguarda tutti i profili presenti nei punti vendita, dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Previsto formazione per ...