Unibo - elezioni per il rinnovo del Senato Accademico | i risultati

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bologna, 22 aprile 2024 -per ildeldell’Università di Bologna per il triennio 2024-2027: pubblicati iufficiosi. Il nuovo Statuto prevede le seguenti componenti: cinque rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare, di cui almeno tre direttrici/direttori; un rappresentante dei Presidenti di Campus; due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. I cinque componenti eletti per l'Area Scientifica sono i prof: Elena Fabbri (direttrice di dipartimento), con 93 voti; Beatrice Fraboni, con 117 voti; Loris Giorgini (direttore di dipartimento), con 118 voti; Annamaria Montanari (direttrice di dipartimento), con 70 voti; Paolo Bernardo Trost, con 97 voti. Per l'Area Tecnologica sono stati eletti: Fabrizio Ivan Apollonio (direttore di ...