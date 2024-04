Under 16 - follia tra genitori | Rissa e insulti razzisti a Napoli

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’atmosfera di tensione e violenza ha rovinato il match16 trae Parma. Dopo glidi un giocatore ospite, isono venuti alle mani cone un ferito. Il calcio giovanile dovrebbe rappresentare un momento di sana passione e divertimento, purtroppo così non è stato domenica al campo Kennedy didurante-Parma16. Quanto accaduto nel corso del match rischia di gettare un’ombra oscura su quella che avrebbe dovuto essere una bella giornata di sport.tra iTutto è iniziato nel primo tempo, con il Parma avanti 0-2 grazie ai gol di Diallo e Muto. In particolare, l’esultanza di ...

