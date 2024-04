Un tuffo nel passato - sabato la presentazione del libro sulla storia di Palomonte a cura di Valdemiro Cupo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Unnel”. S’intitola così ilscritto dall’ex ispettore del lavoro e politico di origini salernitane,, gli usi, i costumi e le tradizioni di, che verrà presentato al pubblico27 aprile alle ore 18 presso l’aula consiliare del Comune di, alla presenza tra gli altri, dell’autore ma anche del sindaco della cittadina, Felice. Classe 1941, nato ae residente a Nocera Inferiore, con unin politica ae nella Comunità Montana Sele-Tanagro con vari ruoli di consulente per la Regione Campania e un lavoro come esperto della ...

Come trascorrere a Viareggio il ponte del 25 aprile tra passeggiate sul lungomare e natura - Weekend / Le attività da svolgere sono sicuramente tantissime e la città risponde alle richieste di tutti tra spiaggia, proposte gastronomiche, musei e non solo ...lanazione

Festa per il cineteatro Odeon in una serata con tanti messaggi d’amore per la città - Il gran galà di primavera ha inaugurato la nuova gestione con le performance di artisti e maestranze reggine L’emozione inizia vedendo i capannelli di per ...telemia

Alla scoperta di Ocracoke: l’isola del pirata Barbanera - Nel cuore delle Outer Banks della Carolina del Nord ... Sottratta al tempo e alle moderne costruzioni, Ocracoke offre un tuffo in una storia marittima avvincente, segnata da leggende di pirati ...meteogiornale