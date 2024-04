Un super Bologna batte la Roma 3-1

Bologna, 19 aprile 2024 - "Vogliamo stimolare una nuova utenza, sempre più cittadini devono usare i treni per spostarsi. Creando una buona offerta, siamo confidenti che si crei anche una buona domanda". Comune e Regione investono sulla "Metropolitana di superficie" che dovrà anche aiutare Bologna a non rimanere imbottigliata tra i mille cantieri attuali. È stato il sindaco Matteo Lepore infatti a lanciare, di nuovo, il potenziamento dell'Sfm ... (ilrestodelcarlino)

Una vittoria di cuore, grinta e carattere che permette alla Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi di continuare il suo percorso in Eurolega basket 2023/24. Quasi perfetta la compagine emiliana che sul difficile campo della Sinan Erdem Sports Hall ha sconfitto i temibili padroni di casa di Anadolu Efes staccando il biglietto per il turno successivo di questi play-in dedicati alla massima competizione cestistica continentale. Quattro periodi ... (metropolitanmagazine)

A fronte dell’indifferenza del governo e in particolare del ministro Salvini nei confronti dei movimenti, sindacati e associazioni, esclusi in maniera provocatoria dal Tavolo per la definizione del Piano casa presso il Mit, le reti Sociali locali e nazionali rilanciano il tema dell’Abitare convocando il Social Forum dell’Abitare, dal 18 al 20 aprile a Bologna. Mentre il governo pensa a condoni e chiude gli occhi di fronte alla vasta precarietà ... (ilfattoquotidiano)

Skorupski 6,5. Nel primo tempo, quando il Frosinone azzanna al collo i rossoblù, sventa alla grande due minacce vere: al 9’ sulla fuga di Cheddira e al 27’ sull’incornata di Okoli. Poi apre l’ombrellone e si gode un sole quasi estivo. Posch 5. Valeri lo mette costantemente in ambasce. Tanti appoggi sbagliati, tanta imprecisione. Calafiori 5. Capita anche a superman di incappare in una giornata storta. Al 9’ libera Cheddira davanti a ... (sport.quotidiano)

Penultima giornata del campionato di serie C Promozione, con l’ErLux Rugby Forlì che scenderà in campo alle 15.30 nella tana del Bologna Club. Una sfida che può valere il terzultimo posto in graduatoria, attualmente appannaggio degli emiliani, a +6 sui forlivesi: servirebbe una vittoria con bonus per il sorpasso. "Sarà una partita importante – commenta coach Alberto Savini, per tutti Tito –: ci troviamo a corto di trequarti, e a causa di questo ... (sport.quotidiano)