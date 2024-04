Un donatore moltiplica la Vita - convegno all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

(Di lunedì 22 aprile 2024) Giovedì 18 aprile alle ore 15:30, presso l’Auditorium dell’Accademiadi, c’è stato il“Unla”. L’importante appuntamento è organizzato da Mariarosaria Focaccio, Responsabile del Servizio Divulgazione donazioni organi, tessuti e cellule della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario della Regione Campania, in condivisione con Il Blog di Giò.

Consenso alla donazione di organi: Formigine e Frassinoro al top in provincia e in regione aumentano i donatori - Aumento record di donazioni e trapianti nell'ultimo anno in Emilia-Romagna. I dati nella Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti ...

