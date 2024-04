Un dolce dilemma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Vincere lo scudetto nel derby, davanti ai cugini. Il sogno di ogni tifoso può tingersi di nerazzurro questa sera in caso di vittoria dell’Inter ospite del Milan. Un titolo che coinciderebbe peraltro con il traguardo della seconda stella – il ventesimo tricolore – raggiunto prima rispetto ai rivali di sempre fermi a 19. Che altro desiderare? Eppure, c’è qualche “bauscia” che preferirebbe rinviare il trionfo e l’ennesimo schiaffo stagionale ai “casciavit”, accontentandosi di un pareggio. Se così fosse, la festa potrebbe comodamente celebrarsi sabato prossimo alle 15 con un San Siro tutto nerazzurro: basterebbe battere il Torino, impresa apparentemente comoda. E ci sarebbe un intero weekend a disposizione per strombazzare in città e non un convulso lunedì notte probabilmente bagnato dalla pioggia e certamente affacciato sul martedì lavorativo. Ché sempre a Milano siamo! Poi è dal 1989 che ...