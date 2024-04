Si è discusso a lungo, ora arriverà un provvedimento per evitare nuovi polveroni: dopo il caso dell’istituto Iqbal Masih di Pioltello , rimasto chiuso durante il giorno finale del Ramadan per ...

Un 'caso Pioltello' anche in Toscana. Ceccardi: "No all'islamizzazione" - Botta e risposta tra l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi e l'assessore all'Istruzione della Toscana, Alessandra Nardini, sull'ipotesi di chiudure le scuole anche per le festività non cattoliche ...ilgiornale

Un terzetto di new entry: benvenuti in Adda Martesana - Due femminucce e un maschietto: questo il bilancio della settimana di lavoro della cicogna che ha portato un terzetto di new entry al Santa Maria delle Stelle di Melzo. Benvenuti in Adda Martesana Son ...primalamartesana

Valentina Petri: a che serviamo noi docenti se ci sono influencer che spiegano meglio Ci prendiamo il lusso di insegnare l’inutile - La docente e scrittrice Valentina Petri ha scritto un libro, appena pubblicato, dal titolo tragicomico “Non ti sento“. Il suo nuovo lavoro parla del periodo della pandemia da Covid-19 e le sue ricadut ...tecnicadellascuola