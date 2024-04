Un Atto di Generosità che Salva Vite | Donati Fegato - Cuor - Polmoni e Reni da un 56enne Marchigiano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Teramo - La luce della speranza si accende nel buio della tragedia con l'ultimo gesto dicompiuto da un, scomparso ieri nell'ospedale di Teramo. Il suo nobile gesto di donaree,e cornee ha aperto una nuova possibilità di vita per diverse persone in attesa di un trapianto, grazie anche all'assenso generoso dei suoi familiari. Questa è la terza donazione di organi registrata presso la Asl di Teramo nel corso del 2024. Ilera stato ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale "Giuseppe Mazzini" a causa di una grave patologia cerebrale. Nonostante gli sforzi del personale medico, è purtroppo deceduto in Rianimazione, con la morte accertata da un collegio ...