Un appartamento su due è vuoto Ecco cosa sta succedendo nelle città italiane

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quella degli affitti brevi sembra l’ennesima bolla. Se da una parte è innegabile il clamoroso aumento di alloggi messi a reddito dai privati con le locazioni di breve periodo, è altrettanto vero che, se analizziamo i numeri elaborati dal Centro Studi Rescasa-Confcommercio, si scopre anche un’altra realtà. I numeri, dicevamo, li ha raccolti Massimiliano Jattoni Dall’Asén sul Corriere, e parlano di una Milano, ad esempio, in cui su quasi 20.000 appartamenti presenti sulle principali piattaforme online, negli ultimi 12 mesi, soltanto meno della metà ha avuto tassi di occupazione significativi, “mentre gli altri sono stati utilizzati solo marginalmente o sono rimasti in gran parte vuoti. Tali percentuali sono simili a quelle di Napoli, Roma, Firenze e delle principali località”. Per quanto riguarda Roma, il numero di notti per affitti brevi è passata da 8,574 del ...