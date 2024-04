ULTIM’ORA | Elezioni Regionali in Basilicata - dagli exit poll una netta maggioranza E c’è un dato clamoroso…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) E’ iniziato lo spoglio per ledella, che si sono svolte fra domenica 21 e la mattinata di lunedì 22 Aprile. In attesa dei dati ufficiali, sono usciti i primie le prime proiezioni sul voto. Il governatore uscente Vito Bardi del centrodestra, appoggiato anche da Renzi e Calenda, secondo le prime informazioni disponibili sarebbe in netto vantaggio sullo sfidante Piero Marrese. Le preferenze per Bardi dovrebbero attestarsi in una forbice compresa fra il 53 e il 57%, mentre Marrese vienefra il 41 e il 45%. Si profilerebbe così unasconfitta per il “campo largo” composto da Pd, M5S e altre liste dell’area di centrosinistra. Dati molto interessanti anche per quanto riguarda i singoli partiti. Nel centrodestra si conferma la ...