Ultimo consiglio comunale ’ordinario’

(Di lunedì 22 aprile 2024) Domani alle 12 si terrà l’ della legislatura. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali, l’attività si limiterà ad adottare, come da normativa, atti urgenti e improrogabili. I lavori, che saranno trasmessi in diretta sul portalecesena.consiglicloud.it, saranno introdotti da tre interpellanze: la prima a firma del consiglieredel Pd Filippo Rossini relativa all’organico delle forze dell’ordine; la seconda e la terza a firma del consiglieredi Cesena Siamo Noi Denis Parise sulla situazione attuale della Banda Città di Cesena e sulla Protezione civile. A seguire, saranno sottoposte all’assemblea otto delibere: Rendiconto anno 2023; Ratifica deliberazione di Giunta numero 49 del 12 marzo 2024 sulla seconda variazione di bilancio 2024-2026 per ragioni d’urgenza; ...

Sostegno «incrollabile» all'Ucraina con tanto di primi impegni sulla «difesa anti-aerea», l'appello alla «massima moderazione» per tutte le parti...

Il braccio di ferro tra Vivendi e Tim: il futuro del cda in bilico - Dopo la causa aperta al Tribunale di Milano per bloccare la vendita di Netco, ora Vivendi chiama in campo la Consob francese. Tuttavia, Tim ribadisce che l’operazione procede secondo i piani stabiliti ...fortuneita

Tutte le Regionali 2024, minuto per minuto - La programmazione della Tgr Basilicata per seguire lo spoglio delle elezioni per il rinnovo di presidente di Giunta e consiglio di Viale Verrastro ...rainews

