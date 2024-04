Ultime Notizie Roma del 22-04-2024 ore 20 | 10

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. Affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere (corriere)

Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente iester in primo piano è dimesso il Capo dell’intelligence militare israeliana dichiarato di assumersi la colpa di non avere impedito l’attacco del 7 ottobre questa mattina in una Gerusalemme blindata per i festeggiamenti della Pasqua ebraica Si è verificato un attacco terroristico vuoi fare infiniti hanno cercato di ... (romadailynews)

Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina per la Polonia è pronta ad ospitare le armi nucleari in Atos è l’alleanza decidesse di rinforzare ulteriormente il suo fianco orientale di fronte al dispiegamento degli armamenti della Russia nella vicina kaliningrad Invialo Russia presidente Duda spiegando se i nostri alleati decidono di schiena le armi nucleari nel quadro della condivisione ... (romadailynews)

