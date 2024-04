Ultime Notizie Roma del 22-04-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina per la Polonia è pronta ad ospitare le armi nucleari in Atos è l’alleanza decidesse di rinforzare ulteriormente il suo fianco orientale di fronte al dispiegamento degli armamenti della Russia nella vicina kaliningrad Invialo Russia presidente Duda spiegando se i nostri alleati decidono di schiena le armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della NATO siamo pronti a farlo da guerra medioriente mi sveglio il capo dell’ agenzia il militare ha rassegnato le dimissioni per gli errori ed omissioni dei servizi segreti nello sventare L’attacco di Amalfi 7 ottobre dell’anno scorso non abbiamo rispettato il nostro compito ha detto Da allora mi porto dietro quel giorno nero come notte esercito ha ...