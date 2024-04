Ultime Notizie Roma del 22-04-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale che ti metto il Capo dell’intelligence militare israeliana dichiarato di assumersi la colpa di aver impedito l’attacco del 7 ottobre questa mattina in una Gerusalemme blindata per i festeggiamenti della Fastweb verificato un attacco terroristico due palestinesi hanno cercato di investire dei pedoni e poi hanno sparato Ma la mitragliatrice ci sarebbe inceppata sono stati arrestati hezbollah smentisce di aver ripreso gli attacchi contro gli Stati Uniti in una base militare americana in Siria è stata colpita dal 5 missili lanciati dal nord dell’Iraq intanto gli Stati Uniti hanno lasciato trapelare l’intenzione di tagliare gli aiuti all’unità militari delle forze di Tel Aviv per presunte violazioni dei diritti umani ...