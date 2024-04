Ultime Notizie Roma del 22-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Polonia è pronta le armi nucleari in Atos è l’alleanza decidesse di rinforzare ulteriormente il suo fianco orientale di fronte al dispiegamento degli armamenti della Russia nella vicina kaliningrad Invialo Russia ha firmato il presidente Duda quando si nostri alleati decidono di schiena le armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio verrà a portare la sicurezza del fianco orientale della NATO siamo pronti a farlo guerra medioriente mi sveglio il Capo dell’intelligence militare rassegnato le dimissioni per gli errori ed omissioni dei servizi segreti nello sventare L’attacco di Amazon 7 ottobre dell’anno scorso non abbiamo rispettato il nostro compito ha detto Da allora mi porto dietro quel giorno nero giorno e notte l’esercito fatto sapere che generale ...